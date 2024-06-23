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23:11, 23 июня 2024Россия

Очередь к Крымскому мосту из более чем 300 машин после перекрытия движения сократилась

Очередь к Крымскому мосту из более чем 300 машин сократилась
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Очередь к Крымскому мосту из более чем 300 машин, возникшая после перекрытия движения, сократилась, об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По данным на 13:00 23 июня со стороны Тамани на подъезде к мосту находилось 336 транспортных средств, со стороны Керчи – 256, время ожидания достигало часа.

К 16:00 очередь сократилась до 160 средств со стороны материка и 140 со стороны Крыма, отмечалось в сводке. К 23:00 со стороны Краснодарского края находилось 44 транспортных средства, со стороны полуострова очередь перед пунктом досмотра отсутствовала.

23 июня движение автотранспорта по Крымскому мосту два раза было временно перекрыто. Первый раз о закрытии моста сообщалось в 12:14 по московскому времени на фоне работы российской ПВО. Окончательно движение восстановили в 13:20.

В этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. По словам главы города Михаила Развожаева, всего системы противовоздушной обороны уничтожили пять воздушных целей.

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      Марина Совина
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