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16:03, 26 июня 2024Россия

Муха поселилась в ухе 14-летней школьницы из Подмосковья

В Видном врачи достали из уха 14-летней школьницы поселившуюся там муху

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В подмосковном городе Видное врачи достали из уха 14-летней школьницы муху, поселившуюся там. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Как пояснили в ведомстве, школьница почувствовала шумы и шевеление в левом ухе после прогулки в лесу и рассказала обо всем родителям. Те обратились с проблемой к медикам. При осмотре врачи Видновской клинической больницы заметили в наружном слуховом проходе обычную муху. Предположительно, она провела в ухе девочки сутки.

Насекомое быстро извлекли, барабанная перепонка и слуховой проход не получили повреждений. В подобных случаях специалисты посоветовали не пытаться доставать инородные тела из уха самостоятельно: так можно протолкнуть их еще дальше или задеть перепонку.

Ранее сообщалось, что в Электростали врачи удалили женщине опухоль размером с футбольный мяч.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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