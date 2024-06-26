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11:04, 26 июня 2024Экономика

Компаниям собрались навязать российское горное оборудование

«Ъ»: в России захотели повысить пошлины на иностранное горное оборудование

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Правительство России обсуждает увеличение пошлин на импорт иностранного горного оборудования, в том числе кранов, горнопроходческих, буровых, дробильно-размольных и сортировочных машин, чтобы поддержать отечественное машиностроение. Об этом со ссылкой на письмо Минпромторга в органы исполнительной власти о проведении 25 июня совещания на тему пишет «Коммерсантъ».

Параметры повышения не раскрываются, но сама идея известна отрасли уже давно. В конце прошлого года, отмечается в материале, черные металлурги выступили против планов по введению 35-процентной пошлины на импорт горно-шахтного оборудования из недружественных стран и меньшего роста пошлин для поставщиков из дружественных стран.

В ассоциации «Русская сталь» указали, что желание властей навязать российское оборудование нельзя исполнить таким образом, потому что для начала нужно повысить его качество и уровень сервиса. Собеседники издания подтвердили, что российские аналоги не прошли опытно-промышленную эксплуатацию, у них еще нет положительных отзывов.

В настоящее время на импорт в горно-шахтном оборудовании приходится более 50 процентов закупок, поэтому любые пошлины прямо ударят по себестоимости.

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При этом один из источников издания утверждает, что Минпромторг расширил список оборудования, на которое хотят поднять сборы, теперь в него входят мостовые и башенные краны, а также машины для сортировки, грохочения, дробления грунта и руды. В «Русской стали» на это отвечают, что никакие пошлины не помогут производству машин, удорожание импорта приведет только к ограничению возможностей добывающих компаний.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов ожидает, что рост пошлин приведет к сокращению рентабельности производителей угля и руды. Выгоду от нововведения могут получить только производители бульдозеров, кранов и экскаваторов, потому что в этом сегменте есть машины приемлемого качества.

Ранее сообщалось, что для поддержки отечественных виноделов в правительстве обсуждают рост пошлин на продукцию из недружественных стран до 25 процентов уже с августа 2024 года.

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      Платон Щукин
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