Компаниям собрались навязать российское горное оборудование

«Ъ»: в России захотели повысить пошлины на иностранное горное оборудование

Правительство России обсуждает увеличение пошлин на импорт иностранного горного оборудования, в том числе кранов, горнопроходческих, буровых, дробильно-размольных и сортировочных машин, чтобы поддержать отечественное машиностроение. Об этом со ссылкой на письмо Минпромторга в органы исполнительной власти о проведении 25 июня совещания на тему пишет «Коммерсантъ».

Параметры повышения не раскрываются, но сама идея известна отрасли уже давно. В конце прошлого года, отмечается в материале, черные металлурги выступили против планов по введению 35-процентной пошлины на импорт горно-шахтного оборудования из недружественных стран и меньшего роста пошлин для поставщиков из дружественных стран.

В ассоциации «Русская сталь» указали, что желание властей навязать российское оборудование нельзя исполнить таким образом, потому что для начала нужно повысить его качество и уровень сервиса. Собеседники издания подтвердили, что российские аналоги не прошли опытно-промышленную эксплуатацию, у них еще нет положительных отзывов.

В настоящее время на импорт в горно-шахтном оборудовании приходится более 50 процентов закупок, поэтому любые пошлины прямо ударят по себестоимости.

При этом один из источников издания утверждает, что Минпромторг расширил список оборудования, на которое хотят поднять сборы, теперь в него входят мостовые и башенные краны, а также машины для сортировки, грохочения, дробления грунта и руды. В «Русской стали» на это отвечают, что никакие пошлины не помогут производству машин, удорожание импорта приведет только к ограничению возможностей добывающих компаний.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов ожидает, что рост пошлин приведет к сокращению рентабельности производителей угля и руды. Выгоду от нововведения могут получить только производители бульдозеров, кранов и экскаваторов, потому что в этом сегменте есть машины приемлемого качества.

Ранее сообщалось, что для поддержки отечественных виноделов в правительстве обсуждают рост пошлин на продукцию из недружественных стран до 25 процентов уже с августа 2024 года.