Вернувшийся с СВО боец запер в квартире, избил и порезал россиянку

«Фонтанка»: участника СВО заподозрили в избиении жительницы Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает участника специальной военной операции (СВО), которого подозревают в жестоком избиении женщины. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, в ночь на 25 июня в Елизаветинскую больницу доставили местную жительницу с травмами головы, груди и конечностей, а также с переломами носа и орбиты глаза. Помимо этого, врачи зафиксировали у нее множественные порезы. Россиянку в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Как рассказала сестра пациентки, два месяца назад та познакомилась с попавшим в местный госпиталь военнослужащим, постоянно проживающим в Омске. С ее слов, через некоторое время после знакомства мужчина запер пострадавшую в квартире, где избил и порезал. Какие события этому предшествовали, не уточняется.

Издание изучило соцсети подозреваемого и выяснило, что он действительно сообщал в марте о возвращении из зоны боевых действий и своем нахождении в госпитале, а также публиковал фотографии ранений и вынутого из него осколка. Журналисты «Фонтанки» пришли к выводу, что мужчина активно интересовался женщинами и их мнением о нем, о чем говорят его подписки и посты.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Екатеринбурге вернувшегося из зоны СВО бойца обвинили в избиении пенсионера. По словам пострадавшего, военнослужащий дважды попытался вломиться к нему в квартиру. В первый раз нападавший стучал в дверь молотком, но пожилой мужчина не открыл. Во второй раз пенсионер впустил военного, но тот начал его избивать. Когда россиянину удалось выбежать на улицу, нападавший якобы потребовал от жертвы переписать на него жилье и отдать машину.