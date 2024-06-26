Поработавший с Ургантом известный блогер не захотел звать его на интервью

Блогер Мезенцев заявил, что не пригласил бы Урганта на интервью

Известный российский блогер и юморист Сергей Мезенцев раскрыл свое отношение к телеведущему Ивану Урганту, с которым он раньше сотрудничал. Об этом он высказался в подкасте, доступном на YouTube.

Мезенцев признался, что всегда равнялся на Урганта в профессиональном отношении. Он отметил, что ему нравилось все в поведении телеведущего на экране.

Однако, поработав в программе «Вечерний Ургант», Мезенцев понял, что не хотел бы звать ведущего к себе на интервью. «Я понимаю, что беседы, к сожалению, не получится. Я его не чувствую, и он, скорее всего, не чувствует меня», — отметил блогер.

Ранее Ургант пошутил о своем отсутствии на телевидении.