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17:03, 20 июня 2024Интернет и СМИ

Ургант пошутил о своем отсутствии на телевидении

Иван Ургант пошутил, что ему сейчас очень сложно попасть на телевидение

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Ведущий Иван Ургант в интервью журналисту Николаю Солодникову пошутил о своем отсутствии на телевидении. Видео беседы вышло на YouTube.

Ургант рассказал, что в детстве отец предложил ему сняться на Ленинградском телевидении в сказке. «А тогда попасть в телевизор... Для меня это как сейчас попасть в телевизор, это очень сложно. Это очень непросто. В этом смысле мало что поменялось», — поиронизировал телеведущий.

По словам Урганта, мать не разрешила ему сняться в сказке, чтобы он впоследствии не хвастался этим в школе. Ведущий отметил, что такое решение сильно его расстроило.

Ранее сообщалось, что фильму «Во сне ты горько плакал», главную роль в котором исполнил Иван Ургант, отказали в прокатном удостоверении в России. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале в феврале 2022 года, как и ряд других развлекательных программ. Представители телеканала заявили, что изменили сетку вещания в пользу общественно-политических программ. Впоследствии телепроект не вернулся в эфир, как это было с другими передачами этого жанра. В сети неоднократно появлялись слухи о закрытии программы, однако Первый канал опровергал их.

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      Маргарита Щигарева
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