Появились подробности о водителе вылетевшей с третьего этажа парковки в Краснодаре BMW

РИА Новости: водитель вылетевшей с парковки в Краснодаре BMW мог сменить имя

Водитель BMW, вылетевшей с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре, мог сменить имя. Подробности о мужчине появились у РИА Новости.

В распоряжении агентства оказалось регистрационные документы россиянина. Согласно данным ИНН, водителя Аракельяна Рафаэля Рубеновича раньше звали Бутенко Роман Захарович. Мужчина владел краснодарским центром восстановления личности «Высота», предоставляющим лечение от различных видов зависимости, таких как алкоголизм, наркомания и игромания. Помимо этого, с 2016 по 2021 год он занимался ремонтом автомобилей.

Ранее в сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно перевернутый и сильно поврежденный от удара автомобиль и лежащих рядом людей. Также оператор снял окно, из которого вылетела машина.

BMW рухнула с третьего этажа парковки в Краснодаре 25 июня. Внутри находились 37-летний водитель, женщина и мальчик, спасти которых не удалось. Как сообщается на сайте регионального Следственного комитета, автомобиль набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки, упав на проезжую часть.