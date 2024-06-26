Пожилая женщина потеряла обе ноги из-за укусов насекомых

В Ирландии 69-летней женщине ампутировали обе ноги из-за укусов насекомых

В графстве Корк, Ирландия, пожилая женщина потеряла обе ноги из-за инфекции, возникшей после укусов насекомых. Об этом пишет CorkBeo.

69-летняя Джози Роули родилась в Великобритании. В 1980-х годах она переехала в Ирландию, где вырастила шестерых детей. В местной деревне Даррус она прожила больше 40 лет. К ней многие ходили в гости, она вела активный образ жизни, по возможности занималась волонтерством.

В сентябре 2023 года Роули обнаружила на голенях зудящие укусы насекомых. Женщина была уверена, что раны заживут сами. Однако в укусы попала инфекция, и вокруг них стали формироваться болезненные язвы. Через несколько месяцев одна из внучек Роули отвезла ее на осмотр в больницу. Врачи пытались остановить распространения инфекции, но не смогли. Роули мучилась от болей и не могла ходить. Тогда врачи приняли решение ампутировать ноги пациентки выше колен, чтобы другие части тела не пострадали.

Реабилитация Роули длилась полтора месяца. Когда женщину выписали из больницы, она переехала к дочери по имени Джен. «Время от времени она действительно впадает в депрессию, понимая, что больше не может делать то, что делала раньше», — описала состояние матери Джен, которой пришлось уволиться, чтобы заботиться о Роули. Джен пытается получить специальное пособие, пока другие родственники пожилой женщины собирают деньги на покупку машины, в которой можно перевозить человека на инвалидной коляске. Так они надеются вернуть Роули часть потерянной свободы.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии женщина обожглась крапивой во время похода и осталась временно парализована. Она не могла самостоятельно спуститься с горной тропы, поэтому вызвала спасателей.

