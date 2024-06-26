Стало известно о домашней изоляции Пугачевой на Кипре

KP.RU: проживающая на Кипре Пугачева почти перестала выходить из дома

Российская эстрадная певица Алла Пугачев, которая проживает на Кипре, почти перестала выходить из дома. Об этом сообщает KP.RU.

По словам источника, сейчас артистка находится с семьей брата юмориста и телеведущего Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). «Чувствует она себя неважно. На Кипре стоит страшная жара, поэтому она почти не выходит из дома. Сидит под кондиционерами в своем "гнезде". Из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить такую жару, поэтому в ближайшее время Алла планирует переехать с детьми в Юрмалу», — заявил собеседник издания.

Ранее заслуженный артист России, гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин заявил, что исполнительница Кристина Орбакайте оказалась заложницей поступка Максима Галкина.