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16:11, 26 июня 2024Культура

Стало известно о домашней изоляции Пугачевой на Кипре

KP.RU: проживающая на Кипре Пугачева почти перестала выходить из дома

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская эстрадная певица Алла Пугачев, которая проживает на Кипре, почти перестала выходить из дома. Об этом сообщает KP.RU.

По словам источника, сейчас артистка находится с семьей брата юмориста и телеведущего Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). «Чувствует она себя неважно. На Кипре стоит страшная жара, поэтому она почти не выходит из дома. Сидит под кондиционерами в своем "гнезде". Из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить такую жару, поэтому в ближайшее время Алла планирует переехать с детьми в Юрмалу», — заявил собеседник издания.

Ранее заслуженный артист России, гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин заявил, что исполнительница Кристина Орбакайте оказалась заложницей поступка Максима Галкина.

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      Варвара Кошечкина
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