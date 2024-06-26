Путин назначил руководителя Федерального медико-биологического агентства

Путин переназначил Скворцову руководителем ФМБА

Президент России Владимир Путин переназначил Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Указ, подписанный главой государства, размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее Путин также вывел ФМБА из подчинения Минздрава России и переподчинил себе. Документ вступил в силу с 17 июня.

Согласно информации на сайте федерального органа, в сферу ответственности ФМБА входит охрана здоровья сотрудников более 700 организаций с особо опасными условиями труда, рисками радиационного, химического и биологического поражения, в том числе подразделений госкорпораций.

Вероника Скворцова руководит ФМБА с 2020 года. До этого она больше семи лет занимала пост министра здравоохранения России.