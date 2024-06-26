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18:23, 26 июня 2024Россия

Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру

Президент Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру и встретился с главой РПЦ

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру в Подмосковье и встретился с главой русской православной церкви (РПЦ) патриархом Кириллом. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

Глава государства вместе с патриархом вошел в храм, куда 22 июня привезли икону «Троица» работы Андрея Рублева. Также в соборе находятся мощи преподобного Сергия Радонежского, передает РИА Новости.

«Троица» с января находилась в храме Христа Спасителя в центре Москвы. В преддверии Дня Святой Троицы, который в этом году отмечали 23 июня, ее доставили в лавру на автофургоне.

В мае сообщалось, что глава РПЦ получил от Путина подарок. Президент преподнес ему букет белых роз в честь именин.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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