Президент Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру и встретился с главой РПЦ

Президент России Владимир Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру в Подмосковье и встретился с главой русской православной церкви (РПЦ) патриархом Кириллом. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

Глава государства вместе с патриархом вошел в храм, куда 22 июня привезли икону «Троица» работы Андрея Рублева. Также в соборе находятся мощи преподобного Сергия Радонежского, передает РИА Новости.

«Троица» с января находилась в храме Христа Спасителя в центре Москвы. В преддверии Дня Святой Троицы, который в этом году отмечали 23 июня, ее доставили в лавру на автофургоне.

В мае сообщалось, что глава РПЦ получил от Путина подарок. Президент преподнес ему букет белых роз в честь именин.