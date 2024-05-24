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09:25, 24 мая 2024Россия

Патриарх Кирилл получил подарок от Путина

Патриарх Кирилл получил от президента Путина букет белых роз на именины

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл получил от президента России Владимира Путина букет белых роз в подарок на именины. Об
этом сообщили журналисты кремлевского пула в Telegram-канале Ria_Kremlinpool.

В канале опубликовали снимок, на котором запечатлены глава государства и предстоятель РПЦ. В руках у патриарха букет, состоящий из тридцати одной розы. Подарок был обернут зеленой упаковочной бумагой. Сам патриарх дарил Путину букет после службы в день инаугурации.

Ранее, 7 мая, стало известно, что Путин подарил букет своей школьной учительнице Вере Гуревич.

В 2022 году Путин дарил букет супруге президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Лис Куеста Перасе.

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      Марк Леонов
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