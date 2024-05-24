Патриарх Кирилл получил подарок от Путина

Патриарх Кирилл получил от президента Путина букет белых роз на именины

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл получил от президента России Владимира Путина букет белых роз в подарок на именины. Об

этом сообщили журналисты кремлевского пула в Telegram-канале Ria_Kremlinpool.

В канале опубликовали снимок, на котором запечатлены глава государства и предстоятель РПЦ. В руках у патриарха букет, состоящий из тридцати одной розы. Подарок был обернут зеленой упаковочной бумагой. Сам патриарх дарил Путину букет после службы в день инаугурации.

Ранее, 7 мая, стало известно, что Путин подарил букет своей школьной учительнице Вере Гуревич.

В 2022 году Путин дарил букет супруге президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Лис Куеста Перасе.