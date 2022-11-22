Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:41, 22 ноября 2022Россия

Путин подарил букет цветов супруге президента Кубы

Президент России Путин подарил букет цветов супруге президента Кубы

Кадр: Telegram-канал «RIA_Kremlinpool»

Президент России Владимир Путин подарил букет цветов супруге президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

На опубликованной видеозаписи запечатлено, как российский лидер перед церемонией открытия в Москве памятника Фиделю Кастро поприветствовал ее, затем жена кубинского президента Лис Куеста Пераса получила пышный букет розовых и белых цветов.

19 ноября стало известно, что Мигель Диас-Канель прибыл в Москву. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Диас-Канель обсудят военно-техническое сотрудничество. Он добавил, что российско-кубинские отношения имеют очень хороший задел в настоящем и очень хорошие перспективы на будущее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали беспилотники
Тарантино рассказал об отношении к фильмам Marvel
Раскрыта динамика цен на жилье в центре Москвы
Украина получила от Всемирного банка 60 миллионов долларов
Суд ЕС отказался высылать россиянина из-за необходимости лечения коноплей
В российском регионе гулявший с собакой мужчина нашел тело женщины
Отбросивший гранаты военный высказался о пародии Некоглая
Стало известно о возможной отставке Цукерберга
В Саудовской Аравии устроят выходной в честь победы сборной над Аргентиной на ЧМ
86-летняя москвичка убила дочь из-за «голосов в голове»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.