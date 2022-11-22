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13:32, 22 ноября 2022Мир

Песков раскрыл тему переговоров Путина с президентом Кубы

Песков заявил, что Путин и президент Кубы обсудят военно-техническое сотрудничество

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин на переговорах с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем, который находится с официальным визитом в Москве, обсудит военно-техническое сотрудничество. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, российско-кубинские отношения имеют очень хороший задел в настоящем и очень хорошие перспективы на будущее. Песков также отметил, что главной темой переговоров российского и кубинского лидеров станут двусторонние отношения.

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«Опыт, уроки Карибского кризиса уже изрядно изучались и будут дальше изучаться, но это не будет главным на переговорах», — отметил пресс-секретарь.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече в Москве с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем назвал опыт Кубы по противодействию санкциям бесценным. По его словам, Россия и Куба продолжат обогащать экономические, образовательные и иные связи между странами, а также развивать партийное сотрудничество между Коммунистической партией Кубы и партией «Единая Россия».

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Виктория Кондратьева
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