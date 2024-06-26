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23:08, 26 июня 2024Россия

Путин заявил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракет

Путин заявил о необходимости защищать флот от ударов дальнобойных ракет
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения заявил о необходимости защищать флот от ударов дальнобойных ракет. Его слова приводит РИА Новости.

«Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей», — подчеркнул глава государства.

Путин также заявил, что к угрозам в отношении России следует относиться серьезно. Он отметил, Москва регулярно получает угрозы в свой адрес от властей некоторых стран, а также видит конкретные действия по их воплощению.

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      Марина Совина
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