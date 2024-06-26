Путин призвал относиться серьезно к угрозам в адрес России и планировать ответы

Президент России Владимир Путин заявил, что к угрозам в отношении России следует относиться серьезно. Его слова приводит РИА Новости.

Путин подчеркнул, что степень геополитического напряжения в современном мире сейчас нарастает. Он отметил, что Москва регулярно получает угрозы в свой адрес от властей некоторых стран, а также видит конкретные действия по их воплощению.

«Естественно, к этому надо относиться максимально серьезно, просчитывать все возможные риски и планировать адекватные ответы, укреплять наши вооруженные силы и военно-морской флот», — призвал он.

Ранее Путин заявил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракет. Он также сообщил, что в этом году ВМФ получит более 40 судов.