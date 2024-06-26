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23:10, 26 июня 2024Наука и техника

Российский флот получит более 40 судов

Путин: российский флот получит более 40 судов в 2024 году
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Sinitsyn / Reuters

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения заявил, что флот страны получит новые суда. Его слова приводит РИА Новости.

«В 2022 году отечественные судостроители передали минобороны 24 новых кораблей, в 2023 году — 33, в 2024-м планируется передать более 40», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что Военно-морскому флоту (ВМФ) России передадут стратегический ракетоносец «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А». Это произойдет в декабре. В мае генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов рассказал о принятии ракеты «Булава» на вооружение.

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      Марина Совина
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