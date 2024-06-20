ВМФ России передадут «Князя Пожарского» с «Булавой» в декабре

Глава ОСК: ракетоносец «Князь Пожарский» передадут ВМФ России в декабре

Стратегический ракетоносец «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А», который строят на северодвинском предприятии «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России в декабре. Об этом генеральный директор корпорации Андрей Пучков сообщил ТАСС.

«Крейсер проекта 955А "Борей-А" "Князь Пожарский" будет передан Военно-морскому флоту в декабре текущего года», — сказал глава корпорации в кулуарах Международного военно-морского салона «Флот-2024».

«Князь Пожарский» — это пятая атомная подлодка, которую строят по модернизированному проекта 955А. Корабли этого проекта несут по 16 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

В мае генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов рассказал о принятии ракеты «Булава» на вооружение.

В декабре генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что в ближайшие годы ВМФ России передадут три атомных подводных крейсера проекта 955А.