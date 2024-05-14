Соломонов: «Булаву» морского базирования приняли на вооружение ВС России

Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Булава» морского базирования приняли на вооружение Вооруженных сил (ВС) России, заявил генконструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов. Об этом сообщает ТАСС.

«7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса», — сказал руководитель.

В ноябре 2023-го Минобороны России опубликовало ролик пуска баллистической ракеты «Булава», запущенной с подводного крейсера «Император Александр III» в акватории Белого моря по боевому полю Кура на Камчатке.

Носителями МБР «Булава» выступают атомные подводные крейсеры проекта 955А. Каждая из стратегических субмарин способна нести 16 твердотопливных баллистических ракет «Булава».