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07:46, 5 ноября 2023Наука и техника

Испытание ракеты «Булава» в акватории Белого моря попало на видео

Пуск ракеты «Булава» с крейсера «Император Александр III» засняли на видео
СюжетМинобороны:

РИА Новости / Telegram

Испытание баллистической ракеты «Булава», запущенной с подводного крейсера «Император Александр III» в акватории Белого моря по боевому полю Кура на Камчатке, попало на видео. Его засняли Минобороны России, передает РИА Новости.

По данным министерства, запуск ракеты стал финальным элементом испытаний крейсера, по результатам будет принято решение о включении «Императора Александра III» в состав Военно-морского флота Российской Федерации (ВМФ РФ).

В оборонном ведомстве отметили, что пуск прошел в штатном режиме из подводного положения, а головные части ракеты достигли цели вовремя.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что ВМФ России получит еще 12 новых надводных и подводных кораблей. В частности, флот должен пополнится фрегатом «Адмирал Головко», ракетной подводной лодкой стратегического назначения «Император Александр III» и атомным подводным крейсером «Красноярск».

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      Александра Синицына
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