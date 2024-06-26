Раскрыты планы Ассанжа после судебного заседания

WP: Ассанж планирует отправиться в Канберру после судебного заседания

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж после судебного заседания на острове Сайпан планирует отправиться в столицу Австралии Канберру. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Ожидается, что после заседания Ассанжа встретит посол Австралии в США Кевин Радд.

Ранее основатель портала WikiLeaks признал себя виновным. Это произошло в рамках сделки со следствием.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения.

Дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года он укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции. В 2019 году его лишили политического убежища, после чего Ассанж был арестован.