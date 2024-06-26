Рэперша Карди Би проколола ухо в магазине и показала результат фанатам

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би проколола ухо в магазине и показала результат фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя певица записала в сторис несколько видео (на момент написания новости они были удалены), в которых рассказала о походе в ювелирный бутик Maria Tash в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах она предстала в объемном свитшоте, облегающих велосипедках, высоких носках и кроссовках белого цвета, держа в руке сумку Birkin люксового бренда Hermès.

По словам артистки, ей неожиданно сделали в пирсинг. Так, она продемонстрировала на камеру ухо, на котором присутствовали две округлые серьги, украшенные бриллиантами.

В мае сообщалось, что Карди Би снялась в откровенном наряде для журнала Rolling Stone. Рэперша позировала перед фотографом в черно-зеленом боди с металлическими сосками и длинных рваных сапогах на каблуках.