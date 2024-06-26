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07:09, 26 июня 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о подготовке Западом нового витка эскалации на Украине

Рогов: Запад готовит виток эскалации на Украине в ближайшие месяцы

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Запад готовит новый виток эскалации на Украине в ближайшие месяцы. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Коллективный Запад в лице США готовит новый виток эскалации на Украине в ближайшие месяцы. Отсюда и заявления о поставках киевскому режиму истребителей F-16 и передача дальнобойных ракет», — отметил он.

По его словам, «все идет к тому, что будет решающая схватка за господство в воздухе и режим Джо Байдена бросит все силы, чтобы выжать из украинского конфликта больше политических дивидендов».

Запад сможет остановить очередной виток эскалации только если главы стран ощутят «угрозу личных потерь», так как с украинскими они не считаются, резюмировал Рогов.

Ранее американский политик Дэвид Спиди рассказал, что удары Киева по Крыму при помощи США и НАТО могут привести к эскалации конфликта на Украине.

При этом в Госдепе ранее отметили, что США отказываются судить, кто несет ответственность за недавнюю атаку на Севастополь.

ВСУ атаковали Севастополь днем 23 июня. Ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвалась над пляжем, где отдыхали люди. Средства противовоздушной обороны сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями.

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      Марина Совина
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