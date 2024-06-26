Россия объявила в розыск бывшего топ-менеджера группы ГАЗ из Швеции

В РФ объявлен в розыск экс-топ-менеджер группы ГАЗ из Швеции Эберхардсон

Начало событий в новости В России заочно арестован бывший топ-менеджера группы ГАЗ из Швеции

Заочно арестованный московским судом бывший топ-менеджер группы ГАЗ из Швеции Эрик Эберхардсон объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС.

Таганский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест по ходатайству следствия. Швед подозревается в особо крупном мошенничестве. Фабула дела не раскрывается.

Швед возглавлял правление российского автопроизводителя с 2006 по 2007 год. До этого он работал в представительстве Volvo Truck Corporation на Украине. А после ГАЗа перешел на должность управляющего директора по автомобилестроительному бизнесу в компании «Русские машины».