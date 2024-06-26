В России заочно арестован бывший топ-менеджера группы ГАЗ из Швеции

В Москве суд заочно арестовал экс-топ-менеджера ГАЗ шведа Эберхардсона

Начало событий в новости В России захотели заочно арестовать бывшего топ-менеджера группы ГАЗ из Швеции

Таганский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы ГАЗ из Швеции Эрика Эберхардсона. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято по ходатайству следственных органов, которые подозревают его в особо крупном мошенничестве. Фабула дела не раскрывается.

Эберхардсона объявили международный розыск.

Швед возглавлял правление российского автопроизводителя с 2006 по 2007 год. До этого он работал в представительстве Volvo Truck Corporation на Украине. А после ГАЗа перешел на должность управляющего директора по автомобилестроительному бизнесу в компании «Русские машины», уточняет РБК.