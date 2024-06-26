Россия запланировала ввести безвизовый режим с двумя странами Африки

«Известия»: Россия обсуждает введение безвизового режима с Кенией и Чадом

Россия обсуждает введение безвизового режима с двумя африканскими странами, речь идет о Кении и Чаде. Об этих планах сообщили «Известия».

Отмечается, что эти направления набирают популярность среди российских туристов. Так, число поездок в Кению увеличилось на 40 процентов.

«Отмена виз облегчает путешествия и делает поездки более доступными, может положительно сказаться на экономике Кении, в частности, на гостиничном бизнесе и других связанных секторах. Кения всегда была популярным направлением среди туристов из различных стран, включая Россию», — отметил глава комиссии по работе с африканскими диаспорами российско-африканского клуба Луис Гоуенд.

При этом в России вызывает беспокойство вопрос безопасности. Эта проблема обострилась на фоне протестов в Кении.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия надеется на отмену визы с шестью странами. Уже ведутся переговоры с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией, Мьянмой.