Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:23, 26 июня 2024Путешествия

Россия запланировала ввести безвизовый режим с двумя странами Африки

«Известия»: Россия обсуждает введение безвизового режима с Кенией и Чадом

Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Россия обсуждает введение безвизового режима с двумя африканскими странами, речь идет о Кении и Чаде. Об этих планах сообщили «Известия».

Отмечается, что эти направления набирают популярность среди российских туристов. Так, число поездок в Кению увеличилось на 40 процентов.

«Отмена виз облегчает путешествия и делает поездки более доступными, может положительно сказаться на экономике Кении, в частности, на гостиничном бизнесе и других связанных секторах. Кения всегда была популярным направлением среди туристов из различных стран, включая Россию», — отметил глава комиссии по работе с африканскими диаспорами российско-африканского клуба Луис Гоуенд.

При этом в России вызывает беспокойство вопрос безопасности. Эта проблема обострилась на фоне протестов в Кении.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия надеется на отмену визы с шестью странами. Уже ведутся переговоры с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией, Мьянмой.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне прокомментировали удар ВСУ по Севастополю

      Россия запланировала ввести безвизовый режим с двумя странами Африки

      Стало известно о планах НАТО поставлять ВСУ дробовики для борьбы с БПЛА

      Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

      В Минфине предложили увеличить пошлину за развод в восемь раз

      Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире показала фигуру в откровенном платье

      Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в Николаевской области

      В центре Махачкалы сняли оцепление

      Сотрудница тюрьмы стала заниматься сексом по телефону с заключенным

      Раскрыты подробности телефонного разговора глав Пентагона и Минобороны России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше