В России понадеялись на отмену виз с шестью странами

Решетников заявил, что России надеется на отмену виз с шестью странами

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия надеется на отмену визы с шестью странами. Подробностями он поделился с «Интерфаксом».

По словам министра, уже ведутся переговоры с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией, Мьянмой.

Уточняется, что несколько соглашений должны быть подписаны до конца 2024 года.

Ранее сообщалось о планах России ввести безвизовый режим для туристов с еще одним государством Африки— Зимбабве. В настоящее время уже успешно действует безвиз с Ботсваной, Кабо-Верде, Маврикием, Намибией, Сейшельскими островами и ЮАР.

