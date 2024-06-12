В России понадеялись на отмену виз с шестью странами

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия надеется на отмену визы с шестью странами. Подробностями он поделился с «Интерфаксом».
По словам министра, уже ведутся переговоры с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией, Мьянмой.
Уточняется, что несколько соглашений должны быть подписаны до конца 2024 года.
Ранее сообщалось о планах России ввести безвизовый режим для туристов с еще одним государством Африки— Зимбабве. В настоящее время уже успешно действует безвиз с Ботсваной, Кабо-Верде, Маврикием, Намибией, Сейшельскими островами и ЮАР.