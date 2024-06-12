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14:59, 12 июня 2024Путешествия

В России понадеялись на отмену виз с шестью странами

Решетников заявил, что России надеется на отмену виз с шестью странами

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия надеется на отмену визы с шестью странами. Подробностями он поделился с «Интерфаксом».

По словам министра, уже ведутся переговоры с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией, Мьянмой.
Уточняется, что несколько соглашений должны быть подписаны до конца 2024 года.

Ранее сообщалось о планах России ввести безвизовый режим для туристов с еще одним государством Африки— Зимбабве. В настоящее время уже успешно действует безвиз с Ботсваной, Кабо-Верде, Маврикием, Намибией, Сейшельскими островами и ЮАР.

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      Варвара Кошечкина
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