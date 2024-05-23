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20:08, 23 мая 2024Путешествия

Россия захотела ввести безвиз с еще одной страной Африки

«Известия»: россия активно работает над запуском безвиза с Зимбабве

Фото: Philimon Bulawa / Reuters

Россия захотела ввести безвизовый режим для туристов с еще одним государством Африки. Страна активно работает над запуском безвиза с Зимбабве, уточнили «Известия».

В Министерстве иностранных дел России изданию сказали, что в настоящее время уже успешно действует безвиз с Ботсваной, Кабо-Верде, Маврикием, Намибией, Сейшельскими островами и ЮАР.

Ранее сообщалось, что турпоток из России в Таиланд превысил допандемийный уровень. В 2023 году в этой азиатской стране отдохнули 1,48 миллиона россиян.

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      Марк Успенский
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