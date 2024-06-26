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13:04, 26 июня 2024Экономика

Россиян предупредили о риске воспламенения авто в жару

Автоэксперт Криволуцкий: машина может загореться из-за протечки топлива в жару

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В экстремальную жару автомобиль может загореться. О риске воспламенения машины предупредил россиян директор SGmaster Иван Криволуцкий, передает портал NGS24.RU.

Автоэксперт порекомендовал водителям чаще заглядывать под капот и сам автомобиль. В первую очередь нужно проверить состояние шлангов — 90 процентов возгораний машины происходит из-за протечки топлива. «В каких-то случаях воспламенение может произойти из-за протечки масла на выхлопную трубу. Нужно своевременно проводить осмотр на наличие подтеков масла, топлива, трещин в топливопроводной системе, в резиновых соединениях шлангах», — пояснил Криволуцкий.

Специалист также дал советы водителям по охлаждению салона в жару. Владельцам авто без кондиционера стоит прикреплять светоотражающий ковер на лобовое стекло машины, когда она стоит на парковке. «Оно не только создаст более низкую температуру в салоне, но и защитит панель от воздействия солнечных лучей», — подчеркнул Криволуцкий.

Кроме того, эксперт призвал регулярно мыть радиаторы охлаждения и кондиционера и не забывать о безопасности — проверять наличие и пригодность огнетушителей, которые обязаны лежать в салоне автомобиля.

Ранее россиянам раскрыли пять правил езды по платным автодорогам. Специалисты посоветовали водителям держаться правой стороны, ставить машину на парковку перед заказом еды на заправке и отказаться от гонок с другими автомобилистами.

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      Нина Ташевская
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