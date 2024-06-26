Россиянам раскрыли метод борьбы с шумными соседями

Юрист Русяев: шумных соседей можно заставить заплатить штраф

Шумных соседей можно привлечь к административной ответственности и заставить платить штраф. Метод борьбы с нарушающими спокойствие жильцами раскрыл россиянам юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, шумные соседи нарушают закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». «Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 7:00 до 23:00 в будние дни, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. Это означает, что обращаться в правоохранительные органы можно и в случае чрезмерного шума в утренние или дневные часы», — пояснил Русяев.

Юрист уточнил, что нормы могут отличаться в зависимости от региона. Так, в Москве действует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины», согласно которому шуметь нельзя с 23:00 до 07:00. «Аналогичные законы приняты и в других субъектах РФ, причем в некоторых регионах временные ограничения могут быть более строгими», — заключил Русяев.

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