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18:02, 26 июня 2024Экономика

Россиянам раскрыли метод борьбы с шумными соседями

Юрист Русяев: шумных соседей можно заставить заплатить штраф

Фото: Unsplash

Шумных соседей можно привлечь к административной ответственности и заставить платить штраф. Метод борьбы с нарушающими спокойствие жильцами раскрыл россиянам юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, шумные соседи нарушают закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». «Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 7:00 до 23:00 в будние дни, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. Это означает, что обращаться в правоохранительные органы можно и в случае чрезмерного шума в утренние или дневные часы», — пояснил Русяев.

Юрист уточнил, что нормы могут отличаться в зависимости от региона. Так, в Москве действует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины», согласно которому шуметь нельзя с 23:00 до 07:00. «Аналогичные законы приняты и в других субъектах РФ, причем в некоторых регионах временные ограничения могут быть более строгими», — заключил Русяев.

Ранее житель Кемерово разозлился на соседа-курильщика и решил наказать его с помощью пневматической винтовки. Россиянин прострелил два окна в квартире соседа. Кроме того, он забросал автомобиль потерпевшего кирпичами.

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      Нина Ташевская
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