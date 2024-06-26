Россиянин наказал соседа-курильщика с помощью винтовки

Житель Кемерово прострелил окна квартиры соседа-курильщика

Житель Кемерово разозлился на соседа-курильщика и решил наказать его с помощью пневматической винтовки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянин прострелил два окна в квартире соседа. Кроме того, он забросал автомобиль потерпевшего Алексея Писарева кирпичами. В результате были повреждены лобовое стекло и капот автомобиля. Ремонт машины обошелся в 200 тысяч рублей.

По пулям Писарев вычислил стрелявшего — единственного соседа, у которого есть пневматическая винтовка. Мужчина по имени Александр Гончаров живет в квартире этажом выше. По словам пострадавшего, ранее между ними произошел конфликт из-за того, что он курит на своем балконе. Сосед заявил, что дым попадает в его жилье. В квартире мужчины были обнаружены такие же кирпичи, которыми закидали автомобиль.

При этом Гончаров отрицает, что повредил имущество соседа, и отказывается с ним разговаривать. Потерпевший обратился в полицию. Он рассчитывает, что Гончаров возместит ущерб.

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