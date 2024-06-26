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23:01, 26 июня 2024Моя страна

Россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Жители Башкирии смогут увидеть редкое астрономическое явление — метеорный поток Боотиды. Об этом сообщает местный портал «Россия 1 Башкортостан».

Известно, что июньские Боотиды — это медленные белые метеоры с желтоватыми следами, которые взрываются или дают сильную световую вспышку в конце полета. В текущем году их можно будет увидеть по ночам до 2 июля.

Россиянам рассказали, что пик активности потока придется на утро 27 июня. В это время перед рассветом можно будет увидеть больше всего метеоров. Наблюдать за звездопадом лучше всего за городом, где небо наиболее темное и нет засветки от уличного освещения. Лучшее время для наблюдения — трехчасовой промежуток между закатом Солнца и восходом Луны.

Ранее в июне в небе над Севастополем заметили радужные облака. Оптический эффект наблюдался над побережьем в черте города. По словам научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова, данное явление также называют огненной радугой.

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      Карина Черных
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