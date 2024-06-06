В российском городе заметили «огненную радугу»

В небе над Севастополем заметили редкие радужные облака

В небе над Севастополем заметили радужные облака. О редком атмосферном явлении в российском городе пишет ТАСС.

Оптический эффект наблюдался над побережьем в черте города. По словам научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова, данное явление имеет несколько названий, в том числе его называют окологоризонтальной радугой, или огненной радугой.

«Происходит она, когда лучи солнца проходят через перистые облака, в которых на высоте порядка 10-12 километров вода замерзает и превращается в льдинки. Но только в том случае, если эти кристаллики льда расположены горизонтально, свет преломляется нужным образом и получается радуга», — пояснил он.

Ранее в июне отмечалось, что россияне смогут увидеть парад планет — семь планет Солнечной системы окажутся по одну сторону от Солнца.