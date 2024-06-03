«Известия»: россияне смогут увидеть редкий «парад планет»

Россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление. Об этом пишет издание «Известия».

Речь идет о «параде планет». Все семь планет Солнечной системы, кроме Земли, окажутся по одну сторону от Солнца. При этом в параде смогут участвовать лишь Венера, Юпитер, Меркурий и Уран, поскольку в настоящий момент Марс, Нептун и Сатурн близко расположены к Солнцу и их нельзя будет разглядеть. В связи с этим эксперты рекомендуют наблюдать за астрономическим явлением ранним утром, перед рассветом.

Уточняется, что в начале июня, помимо «парада планет», можно будет рассмотреть тонкий серп убывающей Луны, который окажется недалеко от Марса, а также комету Понса-Брукса.

Ранее сообщалось, что жители Ямного в Рамонском районе Воронежской области заметили в небе над регионом облака в форме неопознанного летающего объекта (НЛО). «Космические тарелки», которые удивили россиян, оказались лентикулярными, или линзовидными, облаками.