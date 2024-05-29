Россияне заметили НЛО-облака

Жители Воронежской области заметили НЛО-облака

Жители Ямного в Рамонском районе Воронежской области заметили в небе над регионом облака в форме неопознанного летающего объекта (НЛО). Об этом сообщает «МК Воронеж».

«Космические тарелки», которые удивили россиян, оказались лентикулярными, или линзовидными, облаками. Они образуются между двумя слоями воздуха

Как сообщает издание, такое явление редко встречают над городскими поселениями. «Появление чечевицеобразных облаков свидетельствует о том, что в атмосфере присутствуют сильные горизонтальные потоки воздуха, и что в воздухе достаточно высокое содержание влаги», — рассказали метеорологи.

Ранее в мае жители России наблюдали северное сияние. Оптическое атмосферное явление появилось в небе над Омской, Тюменской, Ленинградской и Брянской областями, а также над Чувашской Республикой, Татарстаном, Сочи и Сыктывкаром.