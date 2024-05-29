Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:40, 29 мая 2024Моя страна

Россияне заметили НЛО-облака

Жители Воронежской области заметили НЛО-облака

Фото: Unsplash

Жители Ямного в Рамонском районе Воронежской области заметили в небе над регионом облака в форме неопознанного летающего объекта (НЛО). Об этом сообщает «МК Воронеж».

«Космические тарелки», которые удивили россиян, оказались лентикулярными, или линзовидными, облаками. Они образуются между двумя слоями воздуха

Как сообщает издание, такое явление редко встречают над городскими поселениями. «Появление чечевицеобразных облаков свидетельствует о том, что в атмосфере присутствуют сильные горизонтальные потоки воздуха, и что в воздухе достаточно высокое содержание влаги», — рассказали метеорологи.

Ранее в мае жители России наблюдали северное сияние. Оптическое атмосферное явление появилось в небе над Омской, Тюменской, Ленинградской и Брянской областями, а также над Чувашской Республикой, Татарстаном, Сочи и Сыктывкаром.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Польша одобрила удары по России поставленным Украине оружием. Как на это отреагировала Москва?

      Минфин спрогнозировал ненефтегазовые доходы выше запланированных бюджетом

      Последствия роста налогов для рынка жилья в России оценили

      Обрушение дома в реку в российской деревне попало на видео

      Продюсер оценил перспективы покинувшей Россию группы «Каста»

      Разгадана тайна радиоактивных чернобыльских кабанов

      Россиянин занял у знакомого 49 миллионов рублей на лечение отца и пропал

      Раскрыты подробности тайной свадьбы звезды «Очень странных дел»

      Генерал ВСУ рассказал о формировании ударных частей из офицеров Генштаба

      В Северной Корее назвали отправку навоза свободой самовыражения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше