Россиянин оставлял комментарии с призывами к насилию и получил четыре года колонии

На Алтае мужчину осудили на четыре года за призывы к совершению терактов

В Алтайском крае суд приговорил к четырем годам лишения свободы Виталия Пирогова за призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, россиянин писал комментарии в сообществе в Telegram с призывами к насилию и совершению терактов.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ему запретили три года заниматься деятельностью, связанной администрированием сайтов, форумов, групп и чатов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет» и мессенджерах.

Ранее петербургская полиция задержала 52-летнего жителя Ломоносова за призывы к терроризму и насилию над чиновниками.