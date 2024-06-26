Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:19, 26 июня 2024Силовые структуры

Россиянин оставлял комментарии с призывами к насилию и получил четыре года колонии

На Алтае мужчину осудили на четыре года за призывы к совершению терактов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд приговорил к четырем годам лишения свободы Виталия Пирогова за призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, россиянин писал комментарии в сообществе в Telegram с призывами к насилию и совершению терактов.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ему запретили три года заниматься деятельностью, связанной администрированием сайтов, форумов, групп и чатов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет» и мессенджерах.

Ранее петербургская полиция задержала 52-летнего жителя Ломоносова за призывы к терроризму и насилию над чиновниками.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Пассажирский поезд сошел с рельсов в российском регионе

      Россиян предостерегли от нескольких опасных летом продуктов

      Экс-директора российского центра занятости осудили на шесть лет за взятку сотруднику ФСБ

      Пять человек пострадали при сходе пассажирского поезда с путей в российском регионе

      Появились кадры с места крушения пассажирского поезда в Коми

      Женщина решила вырастить из дочери ведьму

      Богачи оказались предрасположены к раку больше бедных

      Трамп пообещал освободить Гершковича до вступления в должность президента США

      Белый дом прокомментировал план советников Трампа по Украине

      Нурмагомедов сделал новое заявление о терактах в Дагестане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше