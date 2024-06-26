Россиянин скрыл план знакомых совершить теракт и был осужден

В Ростове-на-Дону оштрафовали жителя, скрывшего подготовку поджога военкомата

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал жителя Сергея Мищенко, не сообщившего о подготовке поджога военкомата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Мищенко признали виновным по статье 205.6 («Несообщение о преступлении») Уголовного кодекса РФ. Следствие и суд установили: мужчина знал, что члены «Революционной рабочей партии» планируют в январе 2023 года поджечь военные комиссариаты в Советском и Железнодорожном районах по политическим мотивам, однако в правоохранительные органы о готовящемся теракте не сообщил.

Членам партии не удалось совершить задуманное до конца, они были задержаны с поличным. В отношении них возбудили уголовное дело, оно рассматривается в суде.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае на семь лет осудили бывшего исполняющего обязанности руководителя строительного контроля и авторского надзора проектно-изыскательного института воздушного транспорта, который скрыл невыполнение ремонта аэродрома.