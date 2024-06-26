Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:15, 26 июня 2024Силовые структуры

Россиянин скрыл план знакомых совершить теракт и был осужден

В Ростове-на-Дону оштрафовали жителя, скрывшего подготовку поджога военкомата

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал жителя Сергея Мищенко, не сообщившего о подготовке поджога военкомата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Мищенко признали виновным по статье 205.6 («Несообщение о преступлении») Уголовного кодекса РФ. Следствие и суд установили: мужчина знал, что члены «Революционной рабочей партии» планируют в январе 2023 года поджечь военные комиссариаты в Советском и Железнодорожном районах по политическим мотивам, однако в правоохранительные органы о готовящемся теракте не сообщил.

Членам партии не удалось совершить задуманное до конца, они были задержаны с поличным. В отношении них возбудили уголовное дело, оно рассматривается в суде.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае на семь лет осудили бывшего исполняющего обязанности руководителя строительного контроля и авторского надзора проектно-изыскательного института воздушного транспорта, который скрыл невыполнение ремонта аэродрома.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Пассажирский поезд сошел с рельсов в российском регионе

      Россиян предостерегли от нескольких опасных летом продуктов

      Экс-директора российского центра занятости осудили на шесть лет за взятку сотруднику ФСБ

      Пять человек пострадали при сходе пассажирского поезда с путей в российском регионе

      Появились кадры с места крушения пассажирского поезда в Коми

      Женщина решила вырастить из дочери ведьму

      Богачи оказались предрасположены к раку больше бедных

      Трамп пообещал освободить Гершковича до вступления в должность президента США

      Белый дом прокомментировал план советников Трампа по Украине

      Нурмагомедов сделал новое заявление о терактах в Дагестане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше