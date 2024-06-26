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07:48, 26 июня 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за совершенную 18 лет назад расправу над знакомой

На Алтае будут судить мужчину, забившего табуретом до смерти подругу в 2006 году

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

В Алтайском крае суд рассмотрит дело 46-летего жителя Барнаула, расправившегося с 48-летней знакомой 18 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в октябре 2006 года в Рубцовске обвиняемый встретил на улице подругу и пошел к ней в гости ради выпивки. Во время застолья в компании других местных жителей хозяйка дома начала оскорблять гостя, и они поссорились. Мужчина ударил ее сначала кулаками по голове, а затем деревянным табуретом. Женщина получила черепно-мозговую травму, она не выжила.

Следствие долго не могло раскрыть преступление, так как обвиняемый и очевидцы давали ложные показания. Сейчас россиянин уже признал вину. Против него возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Оно передано в суд.

Ранее в Бурятии арестовали 39-летнего местного жителя, расправившегося с 33-летнем мужем сестры.

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      Екатерина Кашурникова
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