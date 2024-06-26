Российский композитор отказался от «Золотой маски» из-за СВО

Композитор Курляндский отказался от премии «Золотая маска» из-за СВО

Российский композитор Дмитрий Курляндский отказался от премии «Золотая маска» из-за специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Курляндский пояснил, что не может принять награду, так как не согласен с внутренним и внешнеполитическим курсом России. Он также упомянул уголовное дело в отношении создательниц спектакля-лауреата «Золотой маски» «Финист — Ясный сокол» Евгении Беркович и Светланы Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) и выразил солидарность с женщинами.

«Я знаю, что в стране и в театральном сообществе множество замечательных людей, которые буквально поставлены к стенке», — отметил композитор.

Курляндский получил «Золотую маску» за лучшую работу композитора в спектакле пермского «Театра-Театра» «Катерина Измайлова». Постановка впервые была представлена в октябре 2022 года.

Петрийчук и Беркович задержали 4 мая 2023 года после постановки спектакля «Финист — Ясный сокол», посвященного женщинам, решившим заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию. Изначально Беркович и Петрийчук имели статус свидетелей, впоследствии следователи изменили их статус на подозреваемых и задержали в рамках возбужденного по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет») уголовного дела.