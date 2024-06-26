Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:29, 26 июня 2024Культура

Российский композитор отказался от «Золотой маски» из-за СВО

Композитор Курляндский отказался от премии «Золотая маска» из-за СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дмитрий Курляндский

Дмитрий Курляндский. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский композитор Дмитрий Курляндский отказался от премии «Золотая маска» из-за специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Курляндский пояснил, что не может принять награду, так как не согласен с внутренним и внешнеполитическим курсом России. Он также упомянул уголовное дело в отношении создательниц спектакля-лауреата «Золотой маски» «Финист — Ясный сокол» Евгении Беркович и Светланы Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) и выразил солидарность с женщинами.

«Я знаю, что в стране и в театральном сообществе множество замечательных людей, которые буквально поставлены к стенке», — отметил композитор.

Курляндский получил «Золотую маску» за лучшую работу композитора в спектакле пермского «Театра-Театра» «Катерина Измайлова». Постановка впервые была представлена в октябре 2022 года.

Петрийчук и Беркович задержали 4 мая 2023 года после постановки спектакля «Финист — Ясный сокол», посвященного женщинам, решившим заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию. Изначально Беркович и Петрийчук имели статус свидетелей, впоследствии следователи изменили их статус на подозреваемых и задержали в рамках возбужденного по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет») уголовного дела.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Пассажирский поезд сошел с рельсов в российском регионе

      Россиян предостерегли от нескольких опасных летом продуктов

      Экс-директора российского центра занятости осудили на шесть лет за взятку сотруднику ФСБ

      Пять человек пострадали при сходе пассажирского поезда с путей в российском регионе

      Появились кадры с места крушения пассажирского поезда в Коми

      Женщина решила вырастить из дочери ведьму

      Богачи оказались предрасположены к раку больше бедных

      Трамп пообещал освободить Гершковича до вступления в должность президента США

      Белый дом прокомментировал план советников Трампа по Украине

      Нурмагомедов сделал новое заявление о терактах в Дагестане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше