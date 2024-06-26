Российский суд отправил на лечение педофила за насилие над мальчиками

В Удмуртии суд отправил на лечение педофила, насиловавшего мальчиков

Верховный суд Удмуртии отправил на принудительное лечение 43-летнего педофила за насилие над мальчиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по статьям о насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего и о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В ходе судебного следствия суд установил, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, сопряженным с педофилией. Суд освободил злоумышленника от уголовной ответственности и постановил применить к нему принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

По данным следствия, в 2022 и 2023 годах подсудимый неоднократно насиловал малолетнего потерпевшего, помимо этого, установлено, что в 2023 году он насиловал несовершеннолетнего подростка, устраивая с ним многократные акты мужеложства.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали россиянина, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух девятилетних детей.