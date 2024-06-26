Для российского академика запросили 5,5 года за хищение 168 миллионов рублей у РАН

Прокурор запросил 5,5 года для академика РАН Солнцева за хищение 168 млн руб.

В Гагаринском суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу академика РАН Константина Солнцева и бизнесмена Сергея Дягильца, обвиняемых в хищении с последующей легализацией 168 миллионов рублей на госконтрактах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прокурор, поддерживающий гособвинение, заявил о доказанности вины подсудимых и попросил суд приговорить академика к 5,5 года, а его предполагаемого сообщника — к восьми годам лишения свободы.

Защита настаивает на невиновности фигурантов дела и просит суд вынести им оправдательный приговор.

Адвокат Солнцева указал на возраст академика — ему 74 года, он перенес два инсульта. Кроме того, он лауреат госпремии и награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Ученого задержали 14 января 2022 года и поместили под домашний арест. Летом 2023 года ему смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.

По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год академик и бизнесмен вступили в преступный сговор для хищения денежных средств, выделенных на хозяйственное обслуживание РАН.

21 июня сообщалось, что по делу о взятках в Российском университете медицины Минздрава России задержаны два сотрудника вуза, ординатор и трое студентов.