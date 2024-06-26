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12:32, 26 июня 2024Экономика

Индийская цифровая валюта оказалась никому не нужна

Reuters: попытки внедрить цифровую рупию закончились обвальным падением спроса
СюжетКурс доллара:

Фото: Mr. Jitender Patlan / Shutterstock / Fotodom

Число ежедневных трансакций с использованием цифровых рупий упало в десять раз, после того как Резервный банк Индии добился его искусственного увеличения до миллиона в рамках соглашения с коммерческими банками. Об этом со ссылкой на источники в регуляторе сообщает Reuters.

Выпуск валюты начался в декабре 2022 года. Спустя год Резервный банк сообщил об успехах, но им способствовали стимулы для розничных пользователей. Например, часть зарплаты банковским служащим выплачивали в цифровых рупиях.

Как только внешняя мотивация ослабла, спрос на такой тип валюты обвалился, для работы она оказалась не нужна. Сохранение какого-то количества трансакций объясняется тем, что банки оставили выплату части пособий через цифровую рупию.

По данным собеседников агентства, Резервный банк прекратил попытки искусственно стимулировать рост числа трансакций и сосредоточился на разработке сценариев использования цифровой валюты, а также тестированию технологии в надежде, что постепенно число пользователей все же будет расти. Расширение пилотного проекта пока не планируется.

Как отмечается в материале, с аналогичными сложностями сталкиваются и центробанки других стран, внедряющих цифровую валюту. В первую очередь они не могут объяснить потребителям ценность такого типа платежного средства и его преимущества перед наличными.

На прошлой неделе курс рупии по отношению к доллару достиг исторического минимума — 83,6512 рупии за доллар. Несмотря на попытки регулятора не допустить резких скачков, укрепление американской валюты оказалось слишком существенным.

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      Платон Щукин
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