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13:21, 20 июня 2024Экономика

Азиатская валюта упала до рекордно низкого уровня

Bloomberg: укрепившийся доллар сбросил рупию до рекордно низкого уровня

Фото: Unsplash

Курс рупии сбросило до рекордно низкого уровня в результате укрепления доллара. О падении сообщило издание Bloomberg.

Валюта подешевела на 0,2 процента, до 83,6512 рупии за доллар. Предыдущий минимум составлял 83,5750. Индийский регулятор, хотя и допустил такое ослабление, все же пытается сдержать резкие скачки курса. Валюта остается самой прибыльной в Азии после гонконгского доллара.

Доллар укрепился после того, как Швейцарский национальный банк понизил ставку, в то время как ФРС США так и не перешла к смягчению политики.

В начале июня Россия столкнулась с проблемой из-за расчетов в рупиях за продажу нефти Индии. В торговле между государствами образовался аномальный профицит: разница импорта Индии из России и ее экспорта в РФ по итогам 2022 года выросла до 31,8 миллиарда долларов, то есть в 6,4 раза больше, чем профицит 2021 года.

Весной стало известно, что Россия вложила миллиарды зависших рупий в индийские ценные акции и инфраструктурные проекты. Скопление рупий в банках Индии упростило проблему платежей по оборонным контрактам.

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      Кирилл Луцюк
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