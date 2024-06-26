Секс-символ MMA обмазалась маслом и приняла откровенную позу на фото в бикини

Девушка-боец смешанного стиля Пейдж Ванзант показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах секс-символ MMA позировала перед камерой в носках и бикини нежно-розового цвета, оформленном тонкими завязками. При этом она обмазалась маслом и приняла откровенную позу, а именно повернулась к фотографу боком и раздвинула бедра в стороны.

Визажисты сделали спортсменке макияж глаз в нюдовых тонах и нанесли на губы розовую помаду. Стилисты же заплели ее волосы в косы, дополнив прическу несколькими цветными прядями.

Ранее американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала откровенные снимки и порадовала фанатов. Тогда спортсменка поделилась серией фото, на которых продемонстрировала свое стройное тело в раздельном купальнике.

