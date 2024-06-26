Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:53, 26 июня 2024Ценности

Секс-символ MMA обмазалась маслом и приняла откровенную позу на фото в бикини

Фото: @paigevanzant

Девушка-боец смешанного стиля Пейдж Ванзант показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах секс-символ MMA позировала перед камерой в носках и бикини нежно-розового цвета, оформленном тонкими завязками. При этом она обмазалась маслом и приняла откровенную позу, а именно повернулась к фотографу боком и раздвинула бедра в стороны.

Визажисты сделали спортсменке макияж глаз в нюдовых тонах и нанесли на губы розовую помаду. Стилисты же заплели ее волосы в косы, дополнив прическу несколькими цветными прядями.

Ранее американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала откровенные снимки и порадовала фанатов. Тогда спортсменка поделилась серией фото, на которых продемонстрировала свое стройное тело в раздельном купальнике.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Бьют окна, достают детей». В России потерпел крушение поезд. Он вез людей на отдых к Черному морю

      Кварацхелия забил сборной Португалии на второй минуте матча Евро-2024

      Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов

      Глава МВД России прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН

      В Коми заявили об эвакуации всех пассажиров сошедшего с рельсов поезда

      Определилась еще одна пара 1/8 финала Евро-2024

      Минздрав назвал число пострадавших при сходе с рельсов вагонов поезда

      На Западе раскрыли последствия для солдат ВСУ при попытке сдаться

      США разрешили поставки нефти в Японию из проекта «Сахалин-2»

      Захарова оценила сотрудничество России и КНДР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше