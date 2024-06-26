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08:54, 26 июня 2024Мир

Шеф Пентагона рассказал о последствиях возможной войны Израиля и «Хезболлы»

Шеф Пентагона Остин: война Израиля и «Хезболлы» будет иметь ужасные последствия

Фото: Amir Cohen / Reuters

Возможная полномасштабная война между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» будет иметь ужасные последствия для всего Ближнего Востока. Об этом предупредил министр обороны США Ллойд Остин, передает Bloomberg.

«Провокации "Хезболлы" грозят втянуть израильский и ливанский народы в войну, которой они не хотят, и такая война станет катастрофой для Ливана и будет губительной для невинных израильских и ливанских мирных жителей», — заявил шеф Пентагона.

Он подчеркнул, что полномасштабные боевые действия между Израилем и «Хезболлой» «могут легко превратиться в региональную войну с ужасными последствиями для Ближнего Востока».

По данным агентства, замечания Остина были адресованы в том числе и израильскому руководству, которое планирует провести наступление в Ливане из-за обстрелов со стороны «Хезболлы».

Ранее глава Пентагона заявил, что США будут не в состоянии помочь Израилю в случае полномасштабного военного конфликта с ливанским движением.

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      Елизавета Мытарева
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