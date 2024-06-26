Шольц не захотел возвращаться в старые добрые времена

Шольц: ФРГ не вернется к старым добрым временам, они не были такими уж хорошими

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не вернется к старым добрым временам. Такое заявление он сделал в ходе выступления в бундестаге, трансляция которого велась на канале Phoenix.

По словам Шольца, Берлин за последние годы оказался в центре различных кризисов одновременно. Пандемия коронавируса, конфликт на Украине, энергетический кризис — все это повлияло на немцев, считает канцлер.

«Ясно только одно: не будет возвращения к старым добрым временам, которые в большинстве своем не были такими уж хорошими», — отметил политик.

Он добавил, что Германии нужна «политическая перспектива», чтобы страна могла в нестабильные времена надеяться на хорошее будущее.

Ранее Олаф Шольц признал, что в Германии падает популярность правящей коалиции. Он объяснил это тем, что в обществе многие не согласны с поддержкой Украины и санкциями против России.