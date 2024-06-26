Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:06, 26 июня 2024Мир

Шольц не захотел возвращаться в старые добрые времена

Шольц: ФРГ не вернется к старым добрым временам, они не были такими уж хорошими
СюжетСанкции против России:

Фото: Liesa Johannssen / Pool / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не вернется к старым добрым временам. Такое заявление он сделал в ходе выступления в бундестаге, трансляция которого велась на канале Phoenix.

По словам Шольца, Берлин за последние годы оказался в центре различных кризисов одновременно. Пандемия коронавируса, конфликт на Украине, энергетический кризис — все это повлияло на немцев, считает канцлер.

«Ясно только одно: не будет возвращения к старым добрым временам, которые в большинстве своем не были такими уж хорошими», — отметил политик.

Он добавил, что Германии нужна «политическая перспектива», чтобы страна могла в нестабильные времена надеяться на хорошее будущее.

Ранее Олаф Шольц признал, что в Германии падает популярность правящей коалиции. Он объяснил это тем, что в обществе многие не согласны с поддержкой Украины и санкциями против России.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто совпало так». Стали известны новые подробности инцидента с дроном США и истребителем МиГ-31 над Черным морем

      В России рассказали об ответе на атаку на Севастополь при участии США

      В Европе захотели закрыть «самую большую лазейку» в антироссийских санкциях

      Героя России Магасумова осудили за выстрел в жительницу Луганска

      Тарасова ответила назвавшему показ Евро-2024 в России предательством Фетисову

      В российском регионе фотоловушка сняла чесавшегося о дерево медведя

      Президент страны БРИКС потребовал от Милея извинений за его глупости

      Бывшего протодиакона Кураева оштрафовали на 30 тысяч рублей

      Мбаппе задал новый модный тренд

      Бывший премьер-министр России описал траты участников СВО на обмундирование

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше