Шольц: популярность правящей коалиции в Германии падает из-за поддержки Украины

Популярность правящей коалиции в Германии падает из-за поддержки Украины и антироссийских санкций. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц в интервью ARD.

«Многие не согласны с поддержкой Украины и санкциями против России. Это также отражается на результатах выборов. Но у нас нет альтернативы», — заявил канцлер.

31 мая Шольц разрешил Вооруженным силам Украины использовать переданное Киеву немецкое оружие для ударов по российской территории. Запрет на применение оружия был официально снят из-за успехов Вооруженных сил России на харьковском направлении.

При этом Шольц заверил, что Германия не намерена отправлять немецких инструкторов для обучения солдат на территории Украины. Он отметил, что Берлин принял решение оказывать поддержку Киеву в вопросе подготовки на собственной территории.