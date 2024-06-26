Шольц прокомментировал назначения на ключевые посты в ЕС

Шольц: назначения Каллас, Кошты и фон дер Ляйен — ясное решение для будущего ЕС

Назначения Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, Антониу Кошты — председателем Европейского совета, а Каи Каллас — верховным представителем ЕС по иностранным делам — ясное решение для европейского будущего. Назначения на ключевые посты прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

«С моей точки зрения, это хороший состав и ясное решение для европейского будущего», — отметил политик.

Он подчеркнул, что члены европейского объединения не могут себе позволить «тянуть время в эти трудные времена», поскольку граждане ждут не спора по поводу постов, а быстрой работы европейских институтов.

Ранее газета Politico заявила, что политики в ЕС вынуждены соблюдать неписанные правила при выборе и назначении кандидатов на вышестоящие должности. Отмечается, что им приходится учитывать принцип сохранения политического, географического и гендерного разнообразия при выборе кандидатов на тот или иной пост.