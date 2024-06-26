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15:25, 26 июня 2024Мир

Стали известны тайные правила дележки высших должностей в ЕС

Politico: в ЕС вынуждены учитывать принцип разнообразия при дележке должностей

Фото: Fabrizio Maffei / Shutterstock / Fotodom

Политики в Европейском союзе (ЕС) вынуждены соблюдать неписанные правила при выборе и назначении кандидатов на вышестоящие должности. Об этом пишет американский журнал Politico.

Европейским политикам приходится учитывать принцип сохранения политического, географического и гендерного разнообразия при выборе кандидатов на тот или иной пост, считает профессор Левенского католического университета в Брюсселе Ван Хеке. «Эти правила не прописаны ни в одном из договоров, но они значительно усложняют головоломку», — добавил ученый.

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По мнению профессора права Высшей коммерческой школы Парижа Альберто Алеманно, дележка должностей в ЕС «недемократична на многих уровнях».

«Правила избрания нового руководства ЕС во многом неписаные. Как и папский конклав, они основаны на давних традициях и джентльменских (и, по крайней мере в ЕС, дамских) соглашениях», — пишет Politico.

Ранее стало известно, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас сменит Жозепа Борреля на посту главы внешнеполитической службы ЕС.

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      Виктория Кондратьева
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