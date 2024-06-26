СК раскрыл сумму ущерба от преступлений Киева в Донбассе и приграничных районах

СКР: сумма ущерба от преступлений Киева превысила 734 млрд рублей

Сумма ущерба от преступлений киевского режима на территории Донбасса, Новороссии и приграничных районов превысила 734 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Федорова.

По его словам, в 2022 и 2023 годах эксперты ведомства выполнили почти 7,5 тысяч экспертиз по разрушенным объектам в в Донецкой и Луганской народных республиках, в Белгородской, Брянской и Ростовской областях. Также было исследовано более 70 тысяч домов и объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что СКР установил факты вербовки и участия в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) более трех тысяч наемников из более чем 70 государств.